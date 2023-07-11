В Перми выступит прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова

В Перми в рамках проходящего фестиваля «Город встреч» выступят артисты Большого театра России. 15 июля в 20:00 на сцену на пермской эспланаде выйдет народная артистка России, лауреат Государственной премии России, прима-балерина Светлана Захарова. Об этом сообщает официальный телеграм-канал юбилея Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный телеграм-канал юбилея Перми Фото: Официальный телеграм-канал юбилея Перми

Светлана Захарова исполнит балет Revelation хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а также миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса под аккомпанемент оркестра.

Дуэт из балета «Укрощение строптивой» и па-де-де из балета «Колокола» исполнят прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов. Ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко представят дуэт из балета «Легенда о любви» и номер «Танго». Пермский зритель может увидеть адажио из балета «Спартак» и па-де-де из балета «Дон Кихот» в исполнении примы-балерины Елизаветы Кокоревой и первого солиста Алексея Путинцева.