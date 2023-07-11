Продлен запрет на движение большегрузов по трассам в Челябинской и Курганской областях

На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей из-за жаркой погоды продлен запрет на движение тяжеловесных транспортных средств. Ограничения будут действовать с 12 до 20 часов 11 июля, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Передвижение фур сегодня днем запрещено на следующих участках: трасса А-310 (Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан) – 16-146 км, Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) – 12-465 км, «Иртыш» (Челябинск – Курган – подъезд к Тюмени) – 0-91 км, Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) –125-356 км, М-5 «Урал» (Москва – Челябинск) – 1548- 1871 км, М5 «Урал» (Москва – Челябинск – подъезд к Екатеринбургу) –11– 130 км.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрута.

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