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Под Новосибирском изъяли партию «слоновьего транквилизатора» стоимостью свыше 40 млн рублей

Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области изъяли оптовую партию синтетического наркотика карфентанила, называемого также «слоновьим транквилизатором». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники задержали на трассе в Коченевском районе следовавшую из Москвы в Новосибирск Toyota Camry. В тайнике, оборудованном в багажнике иномарки, чекисты обнаружили 10 свертков с карфентанилом и вещества для разведения наркотиков. Стоимость изъятой партии составляет более 40 млн руб.

Расследование установило, что покупателем оптовой партии «слоновьего транквилизатора» являлся 36-летний житель Новосибирска, в квартире которого при обследовании обнаружены следы различных наркотиков. По материалам ФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

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Илья Николаев

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