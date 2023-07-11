Пенсионерку в Красноярске будут судить за организацию убийства своих детей из-за квартиры

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летней жительницы Красноярска, которая обвиняется в организации убийства дочери и сына. Дело расследуется по ч.1 ст. 30, ч.3 ст. 33, ч.2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству двух лиц, из корыстных побуждений, по найму).

Как установили следователи, в апреле 2023 года обвиняемая из-за конфликта со своими 48-летними детьми (дочерью и сыном), а также желая завладеть их жильем, решила совершить их убийство, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю. С просьбой найти киллера женщина обратился к знакомому, который в свою очередь обратился в правоохранительные органы.

За совершение физической расправы с дочерью и сыном обвиняемая пообещала «исполнителю» 160 тыс. руб. «Среди способов расправы женщина предлагала инсценировку несчастного случая, а также убийство сыном своей сестры и его исчезновение», - уточняют в ведомстве.

В мае под видом «исполнителя» убийства полицейский передал заказчице доказательства расправы. Фигурантку дела задержали в момент передачи денег.

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Лолита Белова