В Самарской области забраковали около тонны некачественной молочной продукции

Более 900 кг некачественной молочной продукции было забраковано в Самарской области. Речь идет о пяти партиях товара. Итоги работы за первое полугодие опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также в указанный период за нарушения санитарных требований, норм техрегламентов Таможенного союза было составлено восемь протоколов. По трем из них вынесены постановления на общую сумму 30 тыс. руб.

Кроме того, еще по пяти протоколам вынесены предупреждения. Также объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения требований.

Георгий Портнов