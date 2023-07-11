Красноярские футболисты завершили подготовку к чемпионату Первой лиги поражением от «Сочи»

Красноярский футбольный клуб «Енисей» завершил серию контрольных матчей перед стартом нового сезона Первой лиги. Последний матч серии он провел в Сочи с одноименным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Встреча завершилась разгромом гостей со счетом 5:2. У красноярцев оба мяча в конце матча провел Данила Польшиков. Ранее «Енисей» сыграл вничью с подмосковными «Химками» (2:2) и уступил саратовскому «Соколу» (1:5).

Первый матч сезона 2023/2024 в Первой лиге «Енисей» проведет 16 июля в Краснодаре против местной «Кубани». Напомним, в прошлом году «Енисей» получил право сыграть стыковые матчи за право выступить в РПЛ, но уступил в них воронежскому «Факелу».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский