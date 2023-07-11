Дело о вооруженном нападении на военного комиссара в Иркутской области передано в суд

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Усть-Илимска, напавшего на военного комиссара в сентябре 2022 года. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, пересылка или ношение оружия, боеприпасов), сообщило главное управление СКР по Иркутской области.

По версии следствия, подозреваемый трижды выстрелил из обреза одноствольного ружья в военного комиссара Александра Елисеева на территории призывного пункта. На преступление мужчина решился, якобы, из-за родственника, которого призвали на военную службу. Раненого военкома доставили в медицинское учреждение.

После выстрелов фигурант дела поджег помещение призывного пункта, предварительно розлив горючую жидкость.

Мужчину задержали на месте преступления. В рамках расследования следователи допросили более 80 свидетелей, провели 13 экспертиз.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что задержанным является местный 25-летний безработный Руслан Зинин.

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Лолита Белова