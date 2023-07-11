УЗГА поможет запустить производство самолетов в Белоруссии

В Белоруссии при поддержке России запустят серийное производство двухмоторного 19-местного самолета. Проект будут реализовывать АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) и ОАО «558 Авиационный ремонтный завод». Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

Соответствующее соглашение было принято в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Программу по сотрудничеству в области авиастроения подписали председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус и замминистр промышленности РФ Олег Бочаров.

По данным портала 66.ru, речь идет о разработке и производстве самолета, который должен заменить чешский L-410. В 2016 году УЗГА локализовал производство L-410 в ОЭЗ «Титановая долина».

УЗГА занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Участвует в создании легкого многоцелевого самолета «Байкал» и турбовинтового регионального самолета «Ладога», которые должны заменить самолеты местных воздушных линий Ан-2 и региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус.

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