МЧС перекрыло дорогу к турбазе в Иркутской области из-за размытия грунта

Грунтовая автомобильная дорога к туристическому объекту «Теплые озера» в Слюдянском районе Иркутской области перекрыта из-за разрушения покрытия. На месте работает оперативная группа главного управления, выставлен пост ГИБДД, сообщило МЧС по региону.

«Сегодня поступила информация о размытии грунтовой дороги, идущей вдоль реки Снежной. Движение транспорта закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда. Проводится информирование отдыхающих», - прокомментировали в ведомстве.

Спасатели рекомендовали туристам и местному населению отказаться от выходов на туристические маршруты в связи с полноводностью рек, угрозой схода селей в горной местности и прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в северных, Казачинско-Ленском районах региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и порывистый ветер.

«Теплые озера» — популярная туристическая местность, расположенная на восточном берегу Байкала в Иркутской области. Здесь же находятся несколько баз отдыха и туристических комплексов.

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Лолита Белова