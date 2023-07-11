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Коммерсантъ FM
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«Курганмашзавод» выпустил 95% БМП от объема 2022 года и нарастит производство еще на 30%

«Курганмашзавод» (входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха») во втором полугодии намерен нарастить выпуск боевых машин пехоты и машин на их базе на 30%, сообщил исполнительный директор Петр Тюков. За первое полугодие было изготовлено 95% продукции от объема за весь 2022 год. Почти год коллектив завода работает шесть дней в неделю по 12 часов, на некоторых участках — посменно круглосуточно.

«Производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой. Нам предстоит изготовить продукции на 30% больше, чем за прошедшие шесть месяцев»,— заявил господин Тюков (цитата по «РИА Новости»).

«Курганмашзавод» отгрузил Минобороны очередную партию БМП в рамках гособоронзаказа. В июне закрыты контракты со сроком исполнения в ноябре по поставкам новых машин и после капитального ремонта. Завод также за несколько месяцев освоил капремонт шасси БМП-2 с модернизацией под боевой модуль «Бережок». Первая отгрузка была произведена в конце июня — на месяц раньше плана.

Леонид Уварчев

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