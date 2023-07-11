На точке пульса

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, чем интересны ароматы в виде роллеров и на какие из них стоит обратить внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Многие ароматы-бестселлеры выпускаются в виде роллеров. Зачем, когда есть вариант мини-упаковок или спреев? Именно шариковая форма нанесения признана самой удобной и безопасной для путешествий. Как правило, флаконы у таких духов сами по себе портативны (от 5 до 20 мл), а потому помещаются в небольшую сумку и их легко наносить без распространения самого аромата на окружающих (попробуйте незаметно нанести аромат-спрей в самолете). Благодаря такой тревел-связке эти ароматы могут переносить вас к приятным воспоминаниям всякий раз, когда вы носите их и в своей повседневной жизни — получается своего рода ароматизированный сувенир, который определенно интереснее магнита на холодильник.

Специалисты советуют также использовать такие духи и для коротких городских поездок, и в тех случаях, если нужно протестировать новый запах — такой ролик получается значительно экономичнее полноразмерного флакона. Интересно, что в таком формате духи часто выпускаются в виде масел, и помимо своего прямого назначения — ароматизации — они также обладают увлажняющими свойствами, их стоит наносить на точки пульса, а благодаря высокой концентрации масел эти духи долго держатся на коже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Molinard, набор из ароматов-бестселлеров в формате тревел-флаконов 7,5 мл с роликовым аппликатором: Nirmala Eau de Parfum le Reve Nirmala Eau de Toilette, Bel Air Eau de Toilette, Molinard de Molinard Eau de Toilette Ojar, духи масляные Halwa Kiss. Ноты: шафран, кардамон, финики, жареные орехи, мед, амбра, ваниль, кунжут Dior, парфюмированная вода с роликовым аппликатором J'adore Infinissime Roller Pearl. Ноты: роза сентифолия, жасмин самбак, иланг-иланг, грасская тубероза, сандаловое дерево Orens, масляные духи Sabil Nocturne с роликовым аппликатором. Ноты: мандарин, розовое дерево, кожа, ветивер, ладан, лабданум Byredo, веганское безалкогольное парфюмированное масло Blanche. Ноты: мускус, сандал, роза Следующая фотография 1 / 5 Molinard, набор из ароматов-бестселлеров в формате тревел-флаконов 7,5 мл с роликовым аппликатором: Nirmala Eau de Parfum le Reve Nirmala Eau de Toilette, Bel Air Eau de Toilette, Molinard de Molinard Eau de Toilette Ojar, духи масляные Halwa Kiss. Ноты: шафран, кардамон, финики, жареные орехи, мед, амбра, ваниль, кунжут Dior, парфюмированная вода с роликовым аппликатором J'adore Infinissime Roller Pearl. Ноты: роза сентифолия, жасмин самбак, иланг-иланг, грасская тубероза, сандаловое дерево Orens, масляные духи Sabil Nocturne с роликовым аппликатором. Ноты: мандарин, розовое дерево, кожа, ветивер, ладан, лабданум Byredo, веганское безалкогольное парфюмированное масло Blanche. Ноты: мускус, сандал, роза

Ирина Кириенко