В Нижнем Новгороде при пожаре в квартире один человек погиб, пятеро детей пострадали

Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. Среди пострадавших пятеро детей.

Пожар произошел в квартире на улице Бекетова поздно вечером 10 июля, его площадь составила 80 кв. м, сообщило региональное управление МЧС. Возгорание было локализовано в 22:56 по московскому времени. Пожар был потушен в 23:14, последствия были ликвидированы к 0:14 11 июля.

Пожарные спасли 10 человек, в том числе пятерых детей. Пострадавшие госпитализированы. Пожар тушили 80 человек, использовалось 24 единицы техники.

Леонид Уварчев