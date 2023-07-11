Начался VII фестиваль нового российского кино

В Нижнем Новгороде стартовал VII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Это профессиональная площадка для встречи кинематографистов, возможность познакомить зрителей с самыми новыми и интересными работами отечественной киноиндустрии. В этом году «Горький fest» посвящен 100-летию Леонида Гайдая, а в конкурсную программу вошли 16 фильмов. Среди них как короткометражные работы («Наташина мечта», «Вести из Непала», «Утка»), так и полный метр («Легенда о самбо», «Наследие», «Роковая клятва»). Есть несколько документальных фильмов — «7:59» Никиты Белорусова, «Опытным путём» Владимира Головнёва и «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашёл там» Татьяны Соболевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Образы гостям фестиваля традиционно создает команда стилистов AlterEgo Italy, HH Simonsen и визажисты российской марки Russian Beauty Guru. «Горький fest» продлится по 13 июля.