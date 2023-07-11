Ikos Resorts открыл новые курорты в Греции и Испании

Сеть курортов Ikos Resorts, работающих по системе «все включено a la carte», дополнила коллекцию роскошными отелями Ikos Odisia на греческом острове Корфу и Ikos Porto Petro на испанской Мальорке.
Расположенный в 25 минутах езды от международного аэропорта Корфу Ikos Odisia спрятан в уединенной бухте Ионического моря и занимает 24 га. Отель располагает 395 номерами, сьютами, бунгало и виллами. В пяти ресторанах Ikos Odisia гостей ждут изысканные блюда местной кухни, дополненные винами, рекомендованными профессиональными сомелье. Белоснежный 420-метровый пляж, окруженный сосновым лесом, и десять открытых и крытых бассейнов дадут возможность освежиться под знойным солнцем Греции.
Ikos Porto Petro расположен между двумя живописными бухтами солнечной Мальорки недалеко от природного заповедника Мондраго, гавани Порто-Петро и одноименной рыбацкой деревушки. Аэропорт Пальма-де-Мальорка находится в 50 минутах езды. Гостей ждут 319 номеров и сьютов с балконами, садами и частными бассейнами, а также бунгало с одной-тремя спальнями. Работают пять ресторанов с обслуживанием a la carte, а также услуга Dine Out для продолжения гастрономического путешествия за стенами курорта. Насыщенная культурная программа включает осмотр достопримечательностей на электромобиле Tesla, горные прогулки и водные виды спорта.