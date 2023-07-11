Объявлен четвертый открытый набор в отряд космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» и входящий в него Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина дали старт четвертому открытому набору в отряд космонавтов. Заявления и необходимые документы принимаются до 30 октября.
Критерии для отбора:
- возраст — до 35 лет;
- высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям;
- опыт работы по специальности не менее трех лет;
- знание английского языка;
- вес — 50–90 кг;
- рост в положении стоя — 150–190 см, рост в положении сидя — 80–99 см;
- ширина бедер в положении сидя — 41 см;
- поперечный размер плечевой области — до 52 см;
- обхват груди — 94–112 см;
- расстояние между углами подмышечных впадин — до 45 см;
- длина ступни — до 29,5 см (46 размер обуви).
Кроме того, для отбора не подходят россияне с иностранным гражданством и ВНЖ. У кандидата не должно быть хронических заболеваний, он должен быть в хорошей физической форме и иметь «необходимый уровень развития профессионально важных психологических качеств».
Прошлые отборы прошли в 2012, 2018, 2021 годах. Первые два раза были отобраны по восемь космонавтов, а в последний раз — четыре космонавта. Всего в отряде космонавтов сейчас 26 человек.