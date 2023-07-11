Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объявлен четвертый открытый набор в отряд космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» и входящий в него Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина дали старт четвертому открытому набору в отряд космонавтов. Заявления и необходимые документы принимаются до 30 октября.

Критерии для отбора:

  • возраст — до 35 лет;
  • высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям;
  • опыт работы по специальности не менее трех лет;
  • знание английского языка;
  • вес — 50–90 кг;
  • рост в положении стоя — 150–190 см, рост в положении сидя — 80–99 см;
  • ширина бедер в положении сидя — 41 см;
  • поперечный размер плечевой области — до 52 см;
  • обхват груди — 94–112 см;
  • расстояние между углами подмышечных впадин — до 45 см;
  • длина ступни — до 29,5 см (46 размер обуви).

Кроме того, для отбора не подходят россияне с иностранным гражданством и ВНЖ. У кандидата не должно быть хронических заболеваний, он должен быть в хорошей физической форме и иметь «необходимый уровень развития профессионально важных психологических качеств».

Прошлые отборы прошли в 2012, 2018, 2021 годах. Первые два раза были отобраны по восемь космонавтов, а в последний раз — четыре космонавта. Всего в отряде космонавтов сейчас 26 человек.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...