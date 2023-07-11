Объявлен четвертый открытый набор в отряд космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» и входящий в него Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина дали старт четвертому открытому набору в отряд космонавтов. Заявления и необходимые документы принимаются до 30 октября.

Критерии для отбора:

возраст — до 35 лет;

высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям;

опыт работы по специальности не менее трех лет;

знание английского языка;

вес — 50–90 кг;

рост в положении стоя — 150–190 см, рост в положении сидя — 80–99 см;

ширина бедер в положении сидя — 41 см;

поперечный размер плечевой области — до 52 см;

обхват груди — 94–112 см;

расстояние между углами подмышечных впадин — до 45 см;

длина ступни — до 29,5 см (46 размер обуви).

Кроме того, для отбора не подходят россияне с иностранным гражданством и ВНЖ. У кандидата не должно быть хронических заболеваний, он должен быть в хорошей физической форме и иметь «необходимый уровень развития профессионально важных психологических качеств».

Прошлые отборы прошли в 2012, 2018, 2021 годах. Первые два раза были отобраны по восемь космонавтов, а в последний раз — четыре космонавта. Всего в отряде космонавтов сейчас 26 человек.

Леонид Уварчев