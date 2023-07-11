Татарстан сгладит взятки

Власти Татарстана хотят создать условия, препятствующие коррупции. Это одна из задач новой редакции госпрограммы антикоррупционной политики, на которую до 2026 года планируется потратить 26,5 млн руб. Авторы документа ссылаются на «успешный опыт антикоррупционной деятельности» в республике, несмотря на то что в последние годы «коррупционный охват» населения региона стал немного расти. По мнению экспертов, в Татарстане «придерживаются достаточно реалистических взглядов на борьбу с коррупцией» и «есть понимание, что коррупцию полностью не уничтожить, но ее можно сокращать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Региональное правительство подготовило новую редакцию государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан». Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, программа продлевается еще на один год — до 2026 года включительно. В ближайшие три года на ее реализацию будут потрачено 26,5 млн руб. (ежегодно по 8,6 млн руб.). Курировать программу будет руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, исполнителем станет министерство юстиции республики.

Татарстан имеет «успешный опыт антикоррупционной деятельности», сказано в документе. Так, согласно социологическим исследованиям, которые ежегодно проводит региональное министерство экономики, с 2010 охват населения коррупцией сократился на 11,3 процентных пункта и в 2022 году составил 9,9% опрошенных респондентов. Доля представителей бизнеса, попадавших в коррупционную ситуацию, снизилась с 21,2% в 2010 году до 7,5% в 2022 году. Авторы программы утверждают, что в целом 82% жителей республики положительно оценивают работу по противодействию коррупции. С 2013 по 2015 год власти Татарстана уже потратили на антикоррупционную работу 64 млн руб.

На 2024–2026 годы ставятся следующие цели. Первое — это выявление и устранение причин коррупции, для чего планируется охватить все органы госвласти «организационными и правовыми мерами противодействия коррупции». Вторая цель — «создание условий, препятствующих коррупции». Для этого больше нормативно-правовых актов будут проходить антикоррупционную экспертизу.

Третья цель связана с «формированием в обществе нетерпимого отношения к коррупции». Планируется «провести антикоррупционные мероприятия» со всеми чиновниками республики, включая муниципальных служащих. Кроме того, авторы программы рассчитывают сохранить высокий уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг — 90%. Также должна вырасти доля граждан, которые, попав в коррупционную ситуацию, отказались бы нарушать закон. Если сейчас таких 53%, то к 2026 году их должно стать больше половины — 56,5%.

В плане мероприятий — «оценка состояния коррупции» в республике, привлечение экспертного сообщества для проведения экспертиз, повышение уровня антикоррупционной грамотности граждан и служащих. Кроме того, планируется «организация антикоррупционного обучения и осуществление антикоррупционной пропаганды» среди чиновников, «последовательное снижение административного давления на предпринимательство», повышение эффективности взаимодействия властей с правоохранительными органами.

Напомним, в Татарстане по итогам 2022 года снизился уровень «готовности граждан дать взятку», сообщал заместитель министра экономики республики, начальник департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов. Согласно исследованиям, только 46,7% респондентов, из числа попавших в коррупционную ситуацию, вступили в коррупционную сделку и стали ее участниками. «За все время проведения исследования (с 2010 года.— „Ъ“) — это наименьше значение этого показателя»,— указывал чиновник. В ежегодном опросе участвовали почти 15 тыс. жителей Татарстана старше 18 лет, проживающие в регионе не менее двух лет. В 2010 году уровень «готовности дать взятку» в Татарстане составлял 61,3%.

В 2022 году «доля респондентов, которые хотя бы раз попали в течение последнего года в коррупционную ситуацию», составила 9,9%. В 2020 году «коррупционный охват» в республике оценивался лишь в 8,6%, в 2021 году — 9,5%. То есть последние годы идет незначительное увеличение этого показателя.

Со взяточничеством в республике связаны крупные уголовные дела. Так, в июне 2022 года Московский райсуд Казани признал экс-главу Фонда социального страхования (ФСС) по Татарстану Павла Лоханова виновным в получении взятки 4 млн руб. Ему назначили девять лет лишения свободы (позднее срок был снижен до восьми лет). В сентябре этого было завершено расследование дела замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтракта на установку систем оповещения населения с ущербом 40 млн руб. В мае был арестован по обвинению в посредничестве в передаче взятки бывший военный комиссар Советского района Казани Рустем Шакиров.

«Определенная работа в борьбе с коррупцией делается. Сказать, что она чисто формальная, бюрократическая, было бы неправильно»,— считает казанский политолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что авторы программы «придерживаются достаточно реалистических взглядов на борьбу с коррупцией». «Есть понимание, что коррупцию полностью не уничтожить, но ее можно сокращать. Поэтому, например, доля тех, кто готов отказаться от взятки, за три года должна сократиться всего на 3%. Это сложная работа, но здесь важна динамика. Какие-то маниловские воздушные замки рисовать не стоит»,— говорит эксперт. В то же время у Сергея Сергеева есть «сомнения», что 82% жителей Татарстана считают борьбу с коррупцией успешной.

Кирилл Антонов