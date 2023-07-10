Парковка для инвесторов

Власти Кубани анонсировали создание нового индустриального парка в Краснодаре и двух промтехнопарков в Сочи и Армавире. Инвесторы потратят на реализацию проектов 11 млрд руб. Индустриальный парк в кубанской столице будет специализироваться на производстве стройматериалов, технопарк в Сочи — на переработке резинотехнических изделий, в Армавире — на электротехнике. Эксперты считают, что бизнес заинтересован в индустриальных и технопарках по причине наличия там всей необходимой инфраструктуры, а также налоговых льгот для резидентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Краснодарском крае уже действует шесть индустриальных парков, где работает порядка сорока резидентов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сегодня в Краснодарском крае уже действует шесть индустриальных парков, где работает порядка сорока резидентов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Краснодарского края в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге заключила соглашения с инвесторами о создании в регионе нового индустриального парка и двух промышленных технопарков. Объем инвестиций в проекты составит 11 млрд руб., сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Достигли договоренностей о строительстве индустриального парка "Копанской" в Краснодаре, промышленного экотехнопарка в Сочи и промтехнопарка "Армавирский электротехнический завод". В результате реализации этих проектов в регионе создадут более 2,5 тыс. новых рабочих мест»,— рассказал журналистам вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В Краснодаре специализацией индустриального парка станет производство строительных материалов. На этой же площадке инвестор планирует создать промышленную инфраструктуру в формате «лайт-индастриал». Это универсальные производственно-складские помещения, на площадях которых смогут развернуть мощности предприятия малого бизнеса.

Специализация промышленного экотехнопарка в Сочи — переработка резинотехнических изделий для дальнейшего производства дорожных покрытий. Кроме того, там планируют перерабатывать и утилизировать древесно-растительные остатки, строительный лом, картон, стекло и бытовую технику. Часть материалов будут использовать для выпуска изделий из древесины и вторичного щебня.

На базе Армавирского электротехнического завода создадут промышленный технопарк с центром прототипирования и лабораториями общего пользования. Потенциальные резиденты уже производят в Армавире электродвигатели малой мощности и трансформаторы тока. Также на площадке планируется наладить производство электронных устройств и радиоаппаратуры.

По словам Александра Руппеля, строительство и запуск площадок, обеспеченных промышленной инфраструктурой,— это наиболее перспективное направление развития промышленности края. «По поручению губернатора мы существенно нарастили в регионе сеть промпарков и запускаем реализацию проектов по созданию промтехнопарков»,— отметил вице-губернатор. Он отмечает, что сегодня в Краснодарском крае уже действует шесть индустриальных парков, где работает порядка сорока резидентов. Столько же площадок активно строят в Армавире, Краснодаре, Апшеронском, Динском и Крымском районах. «Кроме того, в краевой столице создают технопарк радиоэлектронной промышленности»,— подчеркнул господин Руппель.

Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков считает, что создание промышленных парков будет интересно тем компаниям, которые планируют новые производства и у которых нет своих площадок. Поэтому, отмечает он, наличие инфраструктуры (свет, газ, тепло), а также определенные налоговые льготы, существующие в рамках проекта,— большой плюс для новых организаций. Для компаний, которые уже успешно работают и у которых уже есть своя база, по мнению эксперта, переезд на новое место проблематичен, поэтому необходимо поддерживать и другие промышленные производства, которые оказались в сложном положении.

«Что касается индустриального парка, то с точки зрения инновационной деятельности и создания новой продукции это хороший способ привлечь в регион технологичные компании, которым также было бы интересно в рамках проекта получить льготы, преференции и готовую инфраструктуру. Поэтому реальная польза от создания таких парков есть. Но у нас пока нет понимания, насколько загружены уже существующие парки, есть ли там свободные места. Но так или иначе это новые рабочие места, занятость на тех территориях, где будут созданы эти парки. Тем более в крае существует дефицит электроэнергии и других ресурсов на тех территориях, которые предлагаются под инвестпроекты. А здесь все уже будет подведено. Следовательно, одна из проблем, из-за которой инвесторы уходят из Краснодарского края, будет решена»,— говорит Даниэль Башмаков.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева, преимущество индустриальных и промышленных парков — возможность быстро пустить собственное производство без траты двух-трех лет на строительство инфраструктуры. По ее словам, парки упрощают выход на рынок новому бизнесу, а диверсификация производств способствует ускорению развития проектов, создаются новые рабочие места и вместе с этим улучшается экономическая конъюнктура региона. «Окупаемость инвестиций в индустриальные парки зависит от множества факторов, но в среднем можно сказать, что сроки возвращения составляют семь-восемь лет, при этом некоторые высокотехнологичные проекты могут уложиться и в более короткий срок, в пределах четырех-пяти лет»,— считает аналитик.

Дмитрий Михеенко

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