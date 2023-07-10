Alpine посвятила спорткар A110 S команде Формулы 1

Компания Alpine представила эксклюзивную версию спорткара A110 S — модификацию Enstone Edition, посвященную заводской команде BWT Alpine F1 Team в Формуле 1.
Автомобиль окрашен в два тона матового серого цвета – темный Gris Tonnerre и светлый Argent Mercure — которые дополнены матовой черной крышей с флагом Великобритании (стандартное оснащение для британского рынка и опция для других стран). Купе получило черные 18-дюймовые колеса GT Race с тормозами Brembo с серебристыми суппортами.
В салоне появились кресла Sabelt Racing с вышитыми логотипами Enstone Edition, а обивка черной микрофиброй имеет прострочку серой нитью. Особенностью спецверсии стали углепластиковые элементы интерьера, которые сделаны на базе команды Формулы 1 в Энстоуне по технологиям чемпионата мира и с использованием тех же материалов.
Спецверсия сохранила 300-сильный 1,8-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и технически не отличается от базового A110 S с широкими покрышками, усиленными тормозами, более жесткой подвеской. Тираж Alpine A110S Enstone Edition составит 300 экземпляров, каждый из которых получит сертификат аутентичности от BWT Alpine F1 Team.
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