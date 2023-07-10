В Краснодаре возбуждено уголовное дело об убийстве Станислава Ржицкого

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР принял к производству уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара, сообщает ведомство. Сотрудник администрации Станислав Ржицкий, капитан второго ранга запаса, был застрелен сегодня утром в краснодарском парке Затон.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов, сообщает краевое следственное управление СКР. Депутат Государственной Думы РФ, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье и близким Станислава Ржицкого, сообщив, что бывший военный моряк был убит выстрелом в спину.

Анна Перова, Краснодар