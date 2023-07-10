20% петербуржцев хотя бы раз уходили в отпуск по принуждению

Пятая часть работников в Петербурге хотя бы раз уходила в отпуск по просьбе работодателя, сообщает 10 июля служба исследований hh.ru. Еще 64% работающих петербуржцев с такой проблемой не сталкивались, остальные 16% затруднились ответить.

По данным исследования, с такой проблемой чаще сталкиваются мужчины. В основном в отпуск по принуждению уходят юристы (27%), менеджеры и управленцы (22%), IT-специалисты и сотрудники транспортных служб и логистики (21%). При этом используются уговоры и настойчивые напоминания, реже — угрозы списания отпускных дней без получения заработной платы, а также угрозы увольнением или лишением премии.

«Закон разрешает менять даты отпуска, если и работник, и работодатель не против. Например, если сотрудник передумал идти в отпуск в сентябре и хочет отдыхать в ноябре, он должен согласовать это с работодателем. Или наоборот: если во время отпуска сотрудник нужен на работе, то отпуск можно перенести с согласия сотрудника»,— рассказывает эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Главными трудностями в планировании отпуска, по мнению работников, выступают сложности в передаче своих дел, одновременного отдыха с другими коллегами, необоснованные решения руководства. Также проблемой становится геополитическая обстановка: закрытие границ, затруднение авиасообщения или отмена тура. С проблемами планирования отдыха не сталкивалась лишь треть работающих петербуржцев.

Анастасия Калугина

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