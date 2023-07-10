В Краснодаре убит сотрудник мэрии Станислав Ржицкий

Заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий был убит сегодня в краевом центре, факт его гибели подтвердили в пресс-службе мэрии. По факту смерти сотрудника администрации правоохранительными органами проводится проверка.

По данным социальных сетей, 42-летний Станислав Ржицкий был застрелен во время пробежки в одном из парков Краснодара сегодня утром. Ранее Станислав Ржицкий служил в Военно-морском флоте РФ, был командиром подводных лодок «Алроса» и «Краснодар» в звании капитана второго ранга. Подлодка «Краснодар» под командованием господина Ржицкого принимала участие в различных боевых операциях, в том числе против запрещенной группировки ИГИЛ в Сирии.

Анна Перова, Краснодар