В Кавказском районе построят новый завод сельхозтехники

В Кавказском районе появится новый завод по производству сельскохозяйственной техники и комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соглашение о строительстве объекта было подписано в рамках выставки «Иннопром-2023» между администрацией региона и компанией «Промагротехнологии».

«Запуск производства гидроцилиндров и комплектующих позволит снизить долю импорта такой продукции на региональном рынке и оперативно модернизировать парк сельхозтехники»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Из краевого бюджета и Фонда развития технологий компании направили 145 млн руб. в качестве поддержки производства. На базе завода, среди прочего, будет налажен выпуск культиваторов и инъекторов собственной разработки. В общей сложности на модернизацию выпуска продукции компания направит 225,7 млн руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram