Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова во второй раз оштрафовали за отсутствие иноагентской маркировки

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. главного редактора «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан иностранным агентом) за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщила редакция со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

Суд признал Сергея Смирнова виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (отсутствие маркировки иностранного агента), добавили в редакции.

В сентябре 2021 года Минюст включил Сергея Смирнова в реестр иностранных агентов. В апреле 2022-го господин Смирнов сообщил, что не будет маркировать свои посты как иноагент. В июле 2022 года Сергея Смирнова уже штрафовали за отсутствие маркировки. Тогда размер штрафа составил 10 тыс. руб. Он выступал против военной спецоперации на Украине. Сейчас он находится за пределами России.

Олеся Павленко