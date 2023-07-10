В Оренбуржье восстановлены права предпринимателя после его обращения к генпрокурору

После проверки, проведенной по результатам приема генерального прокурора Игоря Краснова в Оренбургской области, восстановлены права предпринимателя, сообщает прокуратура Оренбургской области.

«К главе надзорного ведомства обратился индивидуальный предприниматель, который пожаловался на действия администрации муниципального образования Сакмарский район. Установлено, что муниципалитет необоснованно отказал хозяйствующему субъекту в предоставлении без торгов земельного участка для выращивания овощных культур»,— говорится в сообщении.

Чиновники сослались на отсутствие некоторых документов от предпринимателя, однако, согласно закону, бизнесмен не был обязан их предоставить.

Главе района прокуратурой внесено представление. Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ (отказ должностного лица в удовлетворении заявления гражданина или юридического лица о предоставлении находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного или лесного участка либо водного объекта по не предусмотренным законом основаниям). Принято решение о предоставлении предпринимателю земельного участка.

Сабрина Самедова