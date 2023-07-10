Бразилец Малком может уйти из «Зенита». Об этом в одном из популярных Telegram-каналов сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая. Петербургский клуб может выручить за футболиста €50 млн. В самом «Зените» заявили, что пока предложений по Малкому не получали. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Слухи о том, что Малком уходит из «Зенита», появляются в медиапространстве с завидной регулярностью. То бразильца отправляли в ПСЖ, теперь вот в Саудовскую Аравию.

Но контракт игрока с действующим чемпионом России рассчитан до 2027 года, а сумма отступных в €60 млн заставляет желающих всерьез задуматься, а нужен ли им бразилец с российским паспортом. Даже представители Саудовской Аравии предложили в итоге меньше. Об этом в Telegram-канале под названием «Это футбол, брат!», заявил футбольный агент Тимур Гурцкая:

«Есть такая информация, что получен оффер почти на €50 млн. И с ним лично согласована зарплата. По каким-то оценкам она колеблется в районе €10-12 млн в год. Я попытался в "Зените" узнать. Почему-то они ничего не отрицают, но и не говорят, что это случилось».

Что касается зарплаты Малкома в «Зените», то она долгое время составляла €7 млн. В июне 2023 года СМИ уже писали о €3,5 млн. Так что €10-12 млн в Саудовской Аравии для игрока, можно сказать, финансовый прорыв. Причем главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не раз задавали вопрос по поводу отъезда Малкома. И каждый раз он отвечал примерно следующее:

«Мы ждем официального предложения. Если оно последует, естественно, готовы рассмотреть. И мы никогда никого не удерживали насильно».

Это значит, что с дорогостоящим игроком самый богатый клуб страны расстаться готов. Еще бы — Малкома Купили в 2019-м за €40 млн, он помог клубу взять четыре чемпионских титула и теперь расстаться с ним за €50 млн — милое дело. А с такой скамейкой, которая есть у «Зенита» в данный момент, действительно серьезных проблем клуб с потерей Малкома испытывать не будет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«У "Зенита" самая сильная скамейка. Правильно говорят, что игроки национальной сборной России на ней и сидят. Поэтому играть будут другие».

К тому же на €50 млн, которые клуб выручит за Малкома, можно будет купить новую звезду, уверен комментатор Генадий Орлов:

«Чемпион страны слабее не станет. Его есть, кем заменить, и освободится большая сумма денег заработной платы, которую он получал. На эти деньги можно пригласить футболиста такого же уровня».

Оказывается, бразильцы при наличии определенных зарплат все-таки едут в наш чемпионат, несмотря на отсутствие еврокубков. Тот же Малком не раз заявлял, что хочет играть в Лиге чемпионов, но заявления заявлениями, а деньги деньгами. Видимо за €10 млн в год он готов обойтись без самого престижного клубного турнира континента и порадовать шейхов своим мастерством.

Если уже на поля Ближнего Востока следом за Криштиану Роналду уехали такие ребята как Карим Бензема, Марцело Брозович, Н’Голо Конте, Калиду Кулибали, Эдуар Менди, Хаким Зиеш и Роберто Фирмино, то желающих осуждать за подобный шаг Малкома найдется не много.

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