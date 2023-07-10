Петербург сохранил место в топ-5 рейтинга эффективности в промышленности

Петербург сохранил за собой пятое место в рейтинге эффективности регионов по реализации промышленной политики несмотря на конкуренцию, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 103,9%, что больше среднего по России почти на 5%. Одной из наиболее востребованных мер поддержки стали льготные займы Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. За 2022 год Фонд обеспечил предприятиям займы в объеме 2 млрд руб.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в ближайшие пять лет город подготовит около миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, робототехники, машиностроения, фармацевтики, ОПК и других ключевых отраслей по поручению президента России.

Господин Беглов также отметил, что для развития промышленной политики Петербурга разработана политика кадрового обеспечения промышленности города на период до 2025 года. В прошлом году численность работников в промышленности показала прирост на 26,5 тыс. человек.

Анастасия Калугина

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