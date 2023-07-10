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Коммерсантъ FM
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Газета The New York Times откажется от собственного отдела спортивных новостей

Сегодня, 10 июля, американское издательство The New York Times, выпускающее одноименную газету, сообщило, что распустит собственный отдел спортивных новостей. Освещать спортивные события газета будет при помощи специализированного портала The Athletic, который она приобрела в прошлом году за $550 млн.

Главный редактор The New York Times Джо Кан заявил, что объявленные сегодня изменения представляют собой «эволюцию того, как мы освещаем спортивные события».

В штате The Athletic работают около 400 журналистов, которые рассказывают о деятельности около 200 профессиональных команд и спортсменов и публикуют около 150 материалов в день. В собственном отделе спортивных новостей The New York Times трудятся 35 корреспондентов и редакторов. Газета отмечает, что все эти сотрудники займут другие должности, например в отделе бизнес-новостей, освещая спорт с деловой точки зрения, поэтому никаких сокращений или увольнений не планируется.

Евгений Хвостик

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