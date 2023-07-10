Разрешите взять кредит

В Курултае Башкирии задумались над ужесточением регулирования сферы потребительского кредитования в связи с участившимися случаями мошенничества, когда третьи лица обманным путем вынуждают граждан брать займы. Разработан предварительный законопроект, в котором одним из условий получения потребкредита предлагается сделать одобрение бюро кредитных историй. Законопроект направлен в Совет законодателей. Если его не одобрят, в Курултае республики намерены дорабатывать инициативу. Опрошенные эксперты скептически оценили поправки в представленной редакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутаты комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике представили предварительный вариант федерального законопроекта, ужесточающего порядок выдачи потребительских кредитов. Изменения предлагается внести в ФЗ «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)». Согласно поправкам, депутаты намерены ввести двухэтапный порядок заключения физлицами договора займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Заемщику необходимо будет получать разрешение на получение потребкредита в квалифицированном бюро кредитных историй (БКИ) через единый портал госуслуг или МФЦ. БКИ, в свою очередь, в течение дня после получения заявления будет обязано внести в кредитную историю сведения о разрешении или его отзыве. В случае отсутствия кредитной истории — должно ее сформировать. Определять правила заполнения заявления на получение разрешения будет Банк России.

Наличие такого разрешения должны будут проверять сами банки или МФО и только после этого — принимать решение о выдаче кредита. При этом выдавать заем предлагается не сразу, а на второй календарный день, следующий за днем установления разрешения в БКИ. Для заключения договора займа заемщику необходимо предоставлять собственноручно заполненное заявление-анкету по форме Центробанка. Кроме того, кредитор должен провести письменный опрос для выявления мотивов получения средств. Авторы законопроекта считают, что такой «период охлаждения» позволит заемщику принять взвешенное решение.

В случае, если банки и МФО выдали кредит в отсутствие разрешения БКИ, они не вправе требовать исполнения должником его обязательств по договору потребзайма, указано в законопроекте. Эти положения не будут применяться к договору потребкредита, обязательства заемщика по которому обеспечены залогом транспортного средства, а также на заключение договоров с различными потребкооперативами и ломбардами, указано в поправках.

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что законопроект разработан с целью предупреждения практик мошеннического получения потребзаймов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан, а также «с использованием методов социальной инженерии», «когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения».

В пояснительной записке отмечается, что в прошлом году объем операций по переводу средств без согласия клиентов вырос на 4,3% по сравнению с 2021 годом и превысил 14 млрд руб. Из них доля операций, когда человек добровольно переводил свои деньги мошенникам или сообщал банковские данные, составила 50%. В 2022 году Центробанк выявил и направил операторам связи информацию о более чем 756 тыс. номерах телефонов, используемых в противоправных целях, что в четыре с лишним раза превышает показатели 2021 года.

Согласно информации пресс-службы Курултая республики, законопроект был направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России. Однако в профильном комитете госсобрания «Ъ-Уфа» вчера сообщили, что инициатива, скорее всего, получит отрицательный отзыв. «Отправляли его в первом приближении, но пока он не прошел. Можно сказать, запустили пробный шар. Посмотрим, что напишут в заключении. Исходя из этого будем дорабатывать законопроект. В поправках заинтересованы не только банки, но и сами граждане. Участились не только случаи мошенничества, но и банкротства в связи с невозможностью оплачивать кредиты»,— отметил собеседник.

Управляющий банком «ФК Открытие» в Башкирии Айдар Зубаиров считает, что главным препятствием для интернет-мошенников и оформления необдуманных кредитов все же должна быть бдительность самих граждан: «С каждым годом число пострадавших не уменьшается, несмотря на все просветительские мероприятия. Сложно оценить эффективность инициативы. История знает примеры, когда человек оставался под воздействием третьих лиц не один и не два дня».

По мнению экономиста Всеволода Спивака, разрешение на выдачу потребкредитов приведет к экономическим потерям. «Охранительное мышление ведет к невозможности развития. С одной стороны законопроект защитит тех, кто не очень разбирается в финансовой сфере, с другой, это еще одно ярмо для экономики. Мне кажется, в последнее время баланс смещен в сторону защиты в ущерб динамике развития»,— прокомментировал господин Спивак. Он отмечает, что в результате вырастут транзакционные издержки, понадобится больше сотрудников в кредитных организациях. «Банки сами должны подтверждать звонками подозрительные операции и приостанавливать их совершение в случае необходимости»,— считает экономист.

Партнер Экспертной группы Veta Александр Терентьев согласен, что глобально проблема может быть решена, только если население по собственной инициативе начнет изучать вопросы финансовой грамотности. «Упрощенный вариант получения микрозаймов по предоставлению фото с данными паспорта позволил вводить в заблуждение финансово безграмотное население, что породило череду проблем и рост спроса на банкротство физлиц. Предлагаемые поправки — позитивная и заградительная мера, так как человек сможет трезво оценить ситуацию. Полагаю, что креативность мошенников не будет знать предела, и они будут искать варианты обхода и такой преграды»,— заключил Александр Терентьев.

Влада Шипилова