В «Башспирт» вливают конкуренцию

Управление ФАС по Башкирии признало АО «Башспирт» нарушившим закон о конкуренции при проведении закупок. Как установили в ведомстве, с 2020 по сентябрь 2022 года более 90% контрактов заключалось с единственным поставщиком, что ограничило или могло ограничить конкуренцию. Если компании не удастся обжаловать решение УФАС, заключенные ею сделки могут быть признаны незаконными, считают эксперты.
С января по сентябрь 2022 года «Башспирт» заключил 96% договоров с единственным поставщиком
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Комиссия Управления ФАС по Башкирии завершила расследование дела о нарушении антимонопольного законодательства АО «Башспирт». Разбирательство было инициировано прокуратурой Кировского района Уфы, проанализировавшей закупки компании. Надзорное ведомство установило, что почти три года холдинг большинство контрактов заключал с единственным поставщиком. Проведение таких закупок регламентировалось положением о закупках, действующим в АО. Комиссия УФАС, изучившая пять редакций этого документа, пришла к выводу, что ряд пунктов в него внесли неправомерно. «Башспирт» закупал у единственного поставщика значительный ассортимент товара (зерно, воду, упаковку), а также услуги аренды транспорта, охраны зданий, общественного питания, адвокатов и нотариусов. При этом рынки эти являются конкурентными, дефицита производителей и поставщиков нет.
АО «Башспирт» на 100% принадлежит республике. Выручка «Башспирта» в 2022 году составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 31 млн руб. По данным участников рынка, по итогам 2022 года компания заняла седьмое место среди производителей водки в России (3,94 млн дал).
Кроме того, в утвержденной советом директоров в 2020 году редакции положения о закупках было прописано, что компания может приобретать товары, работы и услуги стоимостью до 100 тыс. руб., не включая эти траты в план закупок и подтверждая кассовыми или товарными чеками, квитанциями об оплате или «иными документами». При этом годовой лимит таких закупок не был ограничен. В прокуратуре усмотрели в этом коррупционную составляющую, позволяющую «произвольно заключать договоры с любым поставщиком без конкурентных процедур», а также создающую возможность вывода денег из организации по «сомнительным отчетным документам».
В прокуратуре также обратили внимание, что на протяжении двух лет и девяти месяцев «Башспирт» заключал большинство договоров с единственным поставщиком. В 2020 году было подписано более 91% таких контрактов (около 1,1 тыс.), в 2021 — почти 96% (1,3 тыс.), а за девять месяцев прошлого года — более 96% (872 договора).
В частности, «Башспирт» в 2022 году заключил договоры поставки ржи с ООО «СП «Урожай»» и ООО «АП им. Калинина» по цене около 16 тыс. руб. за т при среднерыночной стоимости зерна 8,2 тыс. руб. за т. По мнению прокуратуры, проведенные неконкурентным способом и по завышенным ценам, закупки влияли на увеличение стоимости продукции «Башспирта» и ухудшали финансовое положение компании. В решении УФАС отмечается, что после возбуждения дела об антимонопольном нарушении холдинг начал проводить закупки зерна конкурентным способом. В мае и июне представитель «Башспирта» направлял в антимонопольный орган проекты измененного положения о закупках. В УФАС заключили, что акционерное общество готово исключить из документа антиконкурентные нормы.
По итогам рассмотрения дела комиссия антимонопольного ведомства установила, что пять действовавших редакций положения о закупках «Башспирта» не соответствовали законодательству и приводят или могли привести к ограничению конкуренции. Обществу предписали до 1 октября 2023 года прекратить нарушение, исключив из документа случаи закупок у единственного поставщика на конкурентных рынках.
В «Башспирте» комментарии «Ъ-Уфа» вчера не предоставили.
«Вынесенное по итогам дела решение и предписание влечет для компании и ее должностного лица административный штраф по результатам составления протокола должностным лицом УФАС», — отмечает руководитель департамента антимонопольной и контрактной практики коллегии адвокатов ArtLex Марина Максимова. Кроме того, по ее мнению, нарушение ст. 17 закона о защите конкуренции и признание незаконными пунктов положения о закупках может стать основанием для оспаривания сделок, заключенных на основании этих пунктов, в суде.
«Такой иск в суд может подать как прокуратура, так и сам антимонопольный орган. Также возможны вытекающие из этих споров гражданские иски в адрес компании. Чтобы этого не допустить, «Башспирт» может оспорить в суде решение УФАС, обосновав по каждому пункту положения законность его применения в целом либо обоснованность конкретной закупки»,— прокомментировала госпожа Максимова. Если компания не исполнит предписание и не оспорит его в суде, ей может быть выставлен дополнительный штраф, заключила юрист.