В «Башспирт» вливают конкуренцию

Управление ФАС по Башкирии признало АО «Башспирт» нарушившим закон о конкуренции при проведении закупок. Как установили в ведомстве, с 2020 по сентябрь 2022 года более 90% контрактов заключалось с единственным поставщиком, что ограничило или могло ограничить конкуренцию. Если компании не удастся обжаловать решение УФАС, заключенные ею сделки могут быть признаны незаконными, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С января по сентябрь 2022 года «Башспирт» заключил 96% договоров с единственным поставщиком

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ С января по сентябрь 2022 года «Башспирт» заключил 96% договоров с единственным поставщиком

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Комиссия Управления ФАС по Башкирии завершила расследование дела о нарушении антимонопольного законодательства АО «Башспирт». Разбирательство было инициировано прокуратурой Кировского района Уфы, проанализировавшей закупки компании. Надзорное ведомство установило, что почти три года холдинг большинство контрактов заключал с единственным поставщиком. Проведение таких закупок регламентировалось положением о закупках, действующим в АО. Комиссия УФАС, изучившая пять редакций этого документа, пришла к выводу, что ряд пунктов в него внесли неправомерно. «Башспирт» закупал у единственного поставщика значительный ассортимент товара (зерно, воду, упаковку), а также услуги аренды транспорта, охраны зданий, общественного питания, адвокатов и нотариусов. При этом рынки эти являются конкурентными, дефицита производителей и поставщиков нет.

АО «Башспирт» на 100% принадлежит республике. Выручка «Башспирта» в 2022 году составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 31 млн руб. По данным участников рынка, по итогам 2022 года компания заняла седьмое место среди производителей водки в России (3,94 млн дал).

Кроме того, в утвержденной советом директоров в 2020 году редакции положения о закупках было прописано, что компания может приобретать товары, работы и услуги стоимостью до 100 тыс. руб., не включая эти траты в план закупок и подтверждая кассовыми или товарными чеками, квитанциями об оплате или «иными документами». При этом годовой лимит таких закупок не был ограничен. В прокуратуре усмотрели в этом коррупционную составляющую, позволяющую «произвольно заключать договоры с любым поставщиком без конкурентных процедур», а также создающую возможность вывода денег из организации по «сомнительным отчетным документам».

В прокуратуре также обратили внимание, что на протяжении двух лет и девяти месяцев «Башспирт» заключал большинство договоров с единственным поставщиком. В 2020 году было подписано более 91% таких контрактов (около 1,1 тыс.), в 2021 — почти 96% (1,3 тыс.), а за девять месяцев прошлого года — более 96% (872 договора).

В частности, «Башспирт» в 2022 году заключил договоры поставки ржи с ООО «СП «Урожай»» и ООО «АП им. Калинина» по цене около 16 тыс. руб. за т при среднерыночной стоимости зерна 8,2 тыс. руб. за т. По мнению прокуратуры, проведенные неконкурентным способом и по завышенным ценам, закупки влияли на увеличение стоимости продукции «Башспирта» и ухудшали финансовое положение компании. В решении УФАС отмечается, что после возбуждения дела об антимонопольном нарушении холдинг начал проводить закупки зерна конкурентным способом. В мае и июне представитель «Башспирта» направлял в антимонопольный орган проекты измененного положения о закупках. В УФАС заключили, что акционерное общество готово исключить из документа антиконкурентные нормы.

По итогам рассмотрения дела комиссия антимонопольного ведомства установила, что пять действовавших редакций положения о закупках «Башспирта» не соответствовали законодательству и приводят или могли привести к ограничению конкуренции. Обществу предписали до 1 октября 2023 года прекратить нарушение, исключив из документа случаи закупок у единственного поставщика на конкурентных рынках.

В «Башспирте» комментарии «Ъ-Уфа» вчера не предоставили.

«Вынесенное по итогам дела решение и предписание влечет для компании и ее должностного лица административный штраф по результатам составления протокола должностным лицом УФАС», — отмечает руководитель департамента антимонопольной и контрактной практики коллегии адвокатов ArtLex Марина Максимова. Кроме того, по ее мнению, нарушение ст. 17 закона о защите конкуренции и признание незаконными пунктов положения о закупках может стать основанием для оспаривания сделок, заключенных на основании этих пунктов, в суде.

«Такой иск в суд может подать как прокуратура, так и сам антимонопольный орган. Также возможны вытекающие из этих споров гражданские иски в адрес компании. Чтобы этого не допустить, «Башспирт» может оспорить в суде решение УФАС, обосновав по каждому пункту положения законность его применения в целом либо обоснованность конкретной закупки»,— прокомментировала госпожа Максимова. Если компания не исполнит предписание и не оспорит его в суде, ей может быть выставлен дополнительный штраф, заключила юрист.

Наталья Балыкова