Суд в Москве оштрафовал двух мужчин за украинские лозунги на концерте Арбениной

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал двух граждан — Серебрянского А. Е. и Шведова Е. Е — на 30 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии). Их обвинили в «скандировании националистических украинских лозунгов» на концерте лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Арбенина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Концерт прошел 8 июля на стадионе «Открытие банк Арена» в Москве. О назначении штрафа сообщила объединенная пресс-служба московских судов, при этом не уточнив, какие лозунги выкрикивали Серебрянский и Шведов.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с московского концерта «Ночных снайперов». На кадрах Диана Арбенина спускается со сцены во время исполнения песни «Ты дарила мне розы», чтобы принять цветы зрителей. Мужчина в толпе подарил певице лилии со словами «Слава Украине!».

Диана Арбенина в ответ заявила: «Ты решил провокации устраивать? Зачем?» По данным «Осторожно, новости», позднее дарившего цветы мужчину задержали полицейские на выходе со стадиона.

Лусине Баласян