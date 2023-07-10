В рейтинге развития ипотеки Нижегородская область опустилась на 73 место

Нижегородская область заняла 73 место среди 85 российских регионов по развитию ипотеки по итогам 2022 году. Такие данные содержаться в исследовании РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За год количество ипотечных кредитов в регионе составило 15,4 на тысячу человек экономически активного населения. Годом ранее региона находился на 64 месте в этом рейтинге, а количество выданных ипотечных кредитов составляло 18,1 на тысячу человек.

Как писал «Ъ», по итогам 2022 года в Нижегородской области выдача ипотеки упала на 38%. За год банки выдали 23 тыс. займов на покупку жилья на 75 млрд руб. Региональные власти намерены запустить ипотеку для многодетных семей и бюджетников. По данным регионального правительства, до 2042 года «Дом.РФ» получит из областного бюджета свыше 3,5 млрд рублей. Эти средства пойдут банкам на компенсацию недополученных доходов, вызванных снижением кредитной ставки. В рамках льготной социальной ипотеки в регионе планируется выдать жилищных займов на 13,1 млрд руб.

За январь-июнь 2023 года прирост ипотечных кредитов в Нижегородской области составил 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер ипотечного кредита составил 3,32 млн рублей, доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня составила 0,33%.

Андрей Репин