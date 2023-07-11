Парковка для инвесторов

Власти Кубани анонсировали создание нового индустриального парка в Краснодаре и двух промтехнопарков в Сочи и Армавире. Инвесторы потратят на реализацию проектов 11 млрд руб. Индустриальный парк в кубанской столице будет специализироваться на производстве стройматериалов, технопарк в Сочи — на переработке резинотехнических изделий, в Армавире — на электротехнике. Эксперты считают, что бизнес заинтересован в индустриальных и технопарках по причине наличия там всей необходимой инфрастуктуры, а также налоговых льгот для резидентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты говорят о заинтересованности бизнеса в подобных площадках

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эксперты говорят о заинтересованности бизнеса в подобных площадках

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Администрация Краснодарского края в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге заключила соглашения с инвесторами на создание в регионе нового индустриального парка и двух промышленных технопарков. Объем инвестиций в проекты составит 11 млрд руб., сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Достигли договоренностей о строительстве индустриального парка “Копанской” в Краснодаре, промышленного экотехнопарка в Сочи и промтехнопарка “Армавирский электротехнический завод”. В результате реализации этих проектов в регионе создадут более 2,5 тыс. новых рабочих мест»,— рассказал журналистам вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В Краснодаре специализацией индустриального парка станет производство строительных материалов. На этой же площадке инвестор планирует создать промышленную инфраструктуру в формате «лайт индастриал». Это универсальные производственно-складские помещения, на площадях которых смогут развернуть мощности предприятия малого бизнеса.

Специализация промышленного экотехнопарка в Сочи — переработка резинотехнических изделий для дальнейшего производства дорожных покрытий. Кроме того, там планируют перерабатывать и утилизировать древесно-растительные остатки, строительный лом, картон, стекло и бытовую технику. Часть материалов будут использовать для выпуска изделий из древесины и вторичного щебня.

На базе Армавирского электротехнического завода создадут промышленный технопарк с центром прототипирования и лабораториями общего пользования. Потенциальные резиденты уже производят в Армавире электродвигатели малой мощности и трансформаторы тока. Также на площадке планируется наладить производство электронных устройств и радиоаппаратуры.

По словам Александра Руппеля, строительство и запуск площадок, обеспеченных промышленной инфраструктурой,— наиболее перспективное направление развития промышленности края. «По поручению губернатора мы существенно нарастили в регионе сеть промпарков и запускаем реализацию проектов по созданию промтехнопарков»,— отметил вице-губернатор. Он отмечает, что сегодня в Краснодарском крае уже действуют шесть индустриальных парков, где работают порядка 40 резидентов. Столько же площадок активно строят в Армавире, Краснодаре, Апшеронском, Динском и Крымском районах. «Кроме того, в краевой столице создают технопарк радиоэлектронной промышленности»,— подчеркнул господин Руппель.

Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков считает, что создание промышленных парков будет интересно тем компаниям, которые планируют новые производства, и у которых нет своих площадок. Поэтому, отмечает он, наличие инфраструктуры (свет, газ, тепло), а также определенные налоговые льготы, существующие в рамках проекта,— большой плюс для новых организаций. Для компаний, которые уже успешно работают и у которых уже есть своя база, по мнению эксперта, переезд на новое место проблематичен, поэтому необходимо поддерживать и другие промышленные производства, которые оказались в сложном положении.

«Что касается индустриального парка, то с точки зрения инновационной деятельности и создания новой продукции — хороший способ привлечь в регион технологичные компании, которым также было бы интересно в рамках проекта получить льготы, преференции и готовую инфрастуктуру. Поэтому реальная польза от создания таких парков есть. Но у нас пока нет понимания, насколько загружены уже существующие парки, есть ли там свободные места? Но так или иначе это новые рабочие места, занятость в тех территориях, где будут созданы эти парки. Тем более что в крае существует дефицит электроэнергии и других ресурсов в тех территориях, которые предлагаются под инвестпроекты. А здесь все уже будет подведено. Соответственно, одна из проблем, из-за которой инвесторы уходят из Краснодарского края, будет решена»,— говорит Даниэль Башмаков.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева, преимущество индустриальных и промышленных парков — возможность быстро пустить собственное производство без траты двух-трех лет на строительство инфраструктуры. По ее словам, парки упрощают выход на рынок новому бизнесу, а диверсификация производств способствует ускорению развития проектов, создаются новые рабочие места и вместе с этим улучшается экономическая конъюнктура региона. «Окупаемость инвестиций в индустриальные парки зависит от множества факторов, но в среднем можно сказать, что сроки возвращения составляют семь-восемь лет, при этом некоторые высокотехнологичные проекты могут уложиться и в более короткий срок, в пределах четырех-пяти лет»,— резюмирует аналитик.

Дмитрий Михеенко, Краснодар