«Яндекс Погода»: 11 июля в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +22°

Во вторник на территории Черноземья ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, а среднесуточная температура составит +19°…+22°, следует из данных сервиса «Яндекс Погод».

Так, в Тамбовской области 11 июля прогнозируется пасмурным, а температура воздуха прогреется до +19°. Теплее всего будет в Белгородской области, где отметка термометра поднимется до +22°. В остальных регионах Черноземья ожидается облачная погода и температура +20° (в Курской, Липецкой и Орловской областях) и +21° (в Воронеже).

Владимир Зоркий