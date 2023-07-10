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«Яндекс Погода»: 11 июля в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +22°

Во вторник на территории Черноземья ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, а среднесуточная температура составит +19°…+22°, следует из данных сервиса «Яндекс Погод».

Так, в Тамбовской области 11 июля прогнозируется пасмурным, а температура воздуха прогреется до +19°. Теплее всего будет в Белгородской области, где отметка термометра поднимется до +22°. В остальных регионах Черноземья ожидается облачная погода и температура +20° (в Курской, Липецкой и Орловской областях) и +21° (в Воронеже).

Владимир Зоркий

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