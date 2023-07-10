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«Соллерс» запустил завод по производству двигателей в ОЭЗ «Алабуга»

«Соллерс» сегодня в рамках проходящей в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2023» провел церемонию запуска производства двигателей в ОЭЗ «Алабуга». В ней участвовали председатель правительства России Михаил Мишустин и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Завод будет ежегодно выпускать 50 тыс. единиц дизельных двигателей объемом 2-2,7 литра, соответствующих стандартам Евро-6.

Двигатели предназначаются для легких коммерческих автомобилей «Соллерс» и внедорожников УАЗ. Кроме того, рассматривается поставка для среднетоннажных автомобилей «КамАЗ-Компас», а также для нужд судостроения, сельхозмашиностроения и энергетики.

Завод двигателей «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» был создан еще в 2015 году в рамках совместного предприятия ПАО «Соллерс» и «Форд мотор компани» для производства двигателей Sigma объемом 1,6 литра для автомобилей «Форд». Завод производил двигатели для легковых автомобилей «Форд» до 2019 года.

Полина Петрова

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