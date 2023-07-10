Путин наградил писателя Проханова орденом Александра Невского за общественную деятельность

Писатель и публицист Александр Проханов награжден орденом Александра Невского за активную общественную деятельность. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Проханов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Проханов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича — председателя общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов "Русская мечта"»,— сказано в указе.

Александр Проханов — писатель и публицист. С 1993 года он является главным редактором газеты «Завтра». Он также написал романы «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Теплоход "Иосиф Бродский"» и многие другие.

Движение «Русская мечта» было создано в октябре 2022 года, следует из данных в базе ФНС. Как сказано на сайте, «Русская мечта» исследует «устремления наших соотечественников и обсуждает наше видение», а также предлагает «простой, практичный, внимательный взгляд на жизнь».