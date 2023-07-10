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Коммерсантъ FM
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Путин назначил прокуроров в шести регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении прокуроров шести регионов: Дагестана, Забайкальского края, Ивановской, Рязанской, Псковской и Новгородской областей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

  • Прокурор Ивановской области — Андрей Жугин.
  • Прокурор Рязанской области — Дмитрий Коданев.
  • Прокурор Псковской области — Андрей Мошков.
  • Прокурор Новгородской области — Сергей Швецов.
  • Прокурор Дагестана — Виктор Эпп.
  • Прокурор Забайкальского края — Александр Яновский.

Олеся Павленко

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