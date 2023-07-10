Путин назначил прокуроров в шести регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении прокуроров шести регионов: Дагестана, Забайкальского края, Ивановской, Рязанской, Псковской и Новгородской областей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Прокурор Ивановской области — Андрей Жугин.

Прокурор Рязанской области — Дмитрий Коданев.

Прокурор Псковской области — Андрей Мошков.

Прокурор Новгородской области — Сергей Швецов.

Прокурор Дагестана — Виктор Эпп.

Прокурор Забайкальского края — Александр Яновский.

Олеся Павленко