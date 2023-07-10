Путин назначил прокуроров в шести регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении прокуроров шести регионов: Дагестана, Забайкальского края, Ивановской, Рязанской, Псковской и Новгородской областей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
- Прокурор Ивановской области — Андрей Жугин.
- Прокурор Рязанской области — Дмитрий Коданев.
- Прокурор Псковской области — Андрей Мошков.
- Прокурор Новгородской области — Сергей Швецов.
- Прокурор Дагестана — Виктор Эпп.
- Прокурор Забайкальского края — Александр Яновский.