В Саратовской области снизили цену квадратного метра

«Льготную» стоимость квадратного метра в Саратове снизили на 1,5%. Постановление, утверждающее нормативы на третий квартал 2023 года, подписал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов.

Показатель, о котором идет речь, используется при расчете суммы выплат для льготополучателей, например, переселенцев из ветхого жилья, малоимущих и т. д. В прошлом квартале «квадрат» стоил 71,6 тыс. руб., в этом — 70,5 тыс. руб.

По данным аналитиков портала «Мир квартир», в июне за квадратный метр в новом жилье в Саратове просили порядка 84,3 тыс. руб. На вторичном рынке — 79,2 тыс. руб.

В документе указаны цены на «квадраты» в каждом муниципалитете. В некоторых, как считают чиновники, жилье стоит 4,2 тыс. руб. за 1 кв. м — Горькореченское МО Новоузенского района; 4,9 тыс. руб. — Кочетовское МО Аткарского района и т. д.

Столько же, сколько и в Саратове, 70,5 тыс. руб. стоят «квадраты» в Балакове и Натальинском МО, следующее по цене — ЗАТО Светлый — 68,5 тыс. руб.

Дарья Васенина