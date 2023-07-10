Новый глава ПГНИУ поменял последнего проректора из команды предшественника

Проректором по науке Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) назначен Владимир Ирха, сообщает пресс-служба вуза. Ранее он занимал аналогичную должность в Московском государственном университете технологий управления им. Разумовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ирха

Фото: ПГНИУ Владимир Ирха

Фото: ПГНИУ

Сергей Пьянков, назначенный проректором по науке и инновациям в июле 2020 года, покидает эту должность. Господин Пьянков станет научным руководителем межвузовского учебно-научного направления «Пространство Пармы» студенческого Кампуса мирового уровня «Будущее Пармы». Господин Пьянков был последним проректором из команды бывшего руководителя вуза Дмитрия Красильникова.

О Владимире Ирха известно, что в 2007 году он закончил Южно-Российский политехнический университет. Позже защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, является автором более 80 работ.

Это очередная кадровая перестановка, случившаяся после смены ректора ПГНИУ – в феврале вместо Дмитрия Красильникова новый главой университета назначен Игорь Германов. Он уже произвел ряд кадровых назначений. Новым проректором по научной работе стал экс-директор заочной физико-технической школы МФТИ Анна Габдурафикова, сотрудник научно-проектного института обустройства нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ Игорь Плотников стал проректором по кадровой политике и социальным вопросам, а проректором по молодежной политике — замдекана геологического факультета ПГНИУ Ольга Мещерякова.