В Сочи организованы поиски пропавшего во время наводнения мужчины

Спасатели ищут мужчину, который пропал без вести в Адлере в разгар наводнения, ситуация находится под контролем прокуратуры, рассказал «Ъ» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Другие подробности пока неизвестны. Спасатели рассказали детали еще одного инцидента, который во время наводнения едва не привел к гибели человека. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в ночное время выехали по вызову местных жителей, которые сообщили, что мужчина упал в воду и зовет на помощь.

Выяснилось, что мужчина проходил по мосту и его смыло в реку. Потерпевший сумел схватиться за дерево и стал кричать. Приехавшие сотрудники ЮРПСО натянули трос-переправу, по которой один из спасателей добрался до потерпевшего. «Такой классный, веселый парень, плавать не умеет, но говорит: "Я борец, я держался"»,— рассказал один из спасателей. Пострадавшего вывели в безопасное место и оказали ему помощь.

Анна Перова, Краснодар