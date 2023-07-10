Количество личных банкротств выросло в Нижегородской области на четверть

За полгода в Нижегородской области суды признали банкротами 2,8 тыс. граждан. Показатель вырос на 26,8% к уровню прошлого года, по данным портала «Федресурс». Кроме того, было начато 42 процедуры внесудебного банкротства (через многофункциональные центры, показатель остался на уровне прошлого года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего в России количество банкротств граждан за шесть месяцев выросло на 34,3%, до 162,9 тыс. Темп роста замедлился (в 2022 году он составлял 37,8%), но все еще остается высоким, отметил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. «В какой-то момент неизбежно проявятся ограничения, связанные с загрузкой судов и арбитражных управляющих»,— прокомментировал он ситуацию.

Количество корпоративных банкротств, напротив, снизилось: в Нижегородской области за шесть месяцев было открыто 48 конкурсных производств (-42%), в России в целом — 3,1 тыс. (-40%). В «Федресурсе» объясняют такую динамику эффектом моратория на банкротство, который действовал в 2022 году. Но в перспективе ожидается увеличение числа банкротств с нынешних 520 случаев в месяц до 600-800, отметил Алексей Юхнин.

Анастасия Еремина