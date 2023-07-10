Количество личных банкротств выросло в Нижегородской области на четверть

За полгода в Нижегородской области суды признали банкротами 2,8 тыс. граждан. Показатель вырос на 26,8% к уровню прошлого года, по данным портала «Федресурс». Кроме того, было начато 42 процедуры внесудебного банкротства (через многофункциональные центры, показатель остался на уровне прошлого года).
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Всего в России количество банкротств граждан за шесть месяцев выросло на 34,3%, до 162,9 тыс. Темп роста замедлился (в 2022 году он составлял 37,8%), но все еще остается высоким, отметил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. «В какой-то момент неизбежно проявятся ограничения, связанные с загрузкой судов и арбитражных управляющих»,— прокомментировал он ситуацию.
Количество корпоративных банкротств, напротив, снизилось: в Нижегородской области за шесть месяцев было открыто 48 конкурсных производств (-42%), в России в целом — 3,1 тыс. (-40%). В «Федресурсе» объясняют такую динамику эффектом моратория на банкротство, который действовал в 2022 году. Но в перспективе ожидается увеличение числа банкротств с нынешних 520 случаев в месяц до 600-800, отметил Алексей Юхнин.