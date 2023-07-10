В Адлере во время наводнения пропал человек

Экстренные службы ведут поиски мужчины, который пропал в Адлере во время подтопления территории, сообщил «Ъ-Юг» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Подробности инцидента в прокуратуре не сообщают. По данным спасателей, во время сильных дождей произошла еще одна чрезвычайная ситуация с угрозой для жизни человека. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщил, что в ночное время мужчину смыло бурным потоком с моста и понесло по реке. Пострадавшему удалось схватиться за дерево, он позвал на помощь. Приехавшие спасатели протянули трос через поток и добрались до мужчины. Выяснилось, что пострадавший не умел плавать, но стойко держался в ожидании спасателей.

Подтопление Хостинского и Адлерского районов Сочи и федеральной территории Сириус стало следствием проливных дождей, которые идут в городе-курорте с субботы. Вода зашла на первые этажи домов и мини-гостиниц, жителей и отдыхающих эвакуировали в пункты временного размещения. Всего в результате прохождения штормового фронта в Сочи и Сириусе подтоплены более 200 домов, в пунктах временного размещения находятся 240 человек.

Анна Перова, Краснодар