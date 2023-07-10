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Организаторов незаконной миграции задержала ФСБ в Нижегородской области

Сотрудники регионального УФСБ в июне задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые помогали иностранцам незаконно въезжать в Россию.

По данным спецслужбы, с января 2021 года по март 2022 года подозреваемые направляли в МВД фиктивные приглашения для мигрантов. Участники ОПГ указывали в документах ложную информацию о целях въезда и гарантийных обязательствах принимающей стороны. На основе этих данных иностранцы получали документы, по которым могли жить и работать в России три года.

В отношении трех лидеров ОПГ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции организованной группой»), им грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Елена Ковалева

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