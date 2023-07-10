Администрация МО «Понтонный» планирует потратить до трех миллионов рублей на празднование дня поселка

На проведение мероприятия в честь дня поселка Понтонный хотят потратить до трех миллионов рублей, сообщает 10 июля ЗАКС.ру. На праздник пригласят аниматоров, артистов, поставят фотозоны и батуты. Празднование пройдет в субботу 5 августа на стадионе «Парус».

Для проведения концерта собираются пригласить двух популярных исполнителей и музыкальный коллектив. В качестве примера в лайн-апе указаны группы «Инь Ян», RASA, Filatov & Karas, Burito и певцы Дмитрий Колдун и Марк Тишман. В состав выступающих также планируется включить группы уровня ВИА «Синяя птица», ВИА «Песняры», ВИА «Лейся, песня!» или другие похожие коллективы.

Согласно данным госзакупок, для гостей установят развлекательную зону с аттракционами и площадку «Город мастеров», где пройдут мастер-классы по рукоделию.

Стоимость выступления хэдлайнера оценили в 740 тыс. руб., другого исполнителя — в 300 тысяч. На эстрадный коллектив муниципалитет готов потратить до 145 тыс. руб., а на выступление «ансамбля народного танца из шести человек» и коллектива местной самодеятельности 30-40 тыс. руб.

Анастасия Калугина

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