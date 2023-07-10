Индекс промпроизводства Ставрополья за первые пять месяцев 2023 года вырос на 6,2%

За первые пять месяцев текущего года индекс промышленного производства в Ставропольском крае увеличился на 6,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, с января по май текущего года в регионе производство нефтепродуктов увеличилось на 25%, одежды — на 11%, напитков — 7%.

Также увеличились объемы отгруженной продукции: металлических изделий — на 45%, автотранспортных средств, автоприцепов и полуприцепов — на 10%, электротехники и компьютерной техники — на 8%.

В строительной отрасли объем работ составил 74,2 млрд руб. За первые пять месяцев было введено в эксплуатацию 643 тыс. кв. м. жилья.

Было произведено на 6% больше электроэнергии. оборот розничной торговли вырос на 105,7%.

Анастасия Назарова