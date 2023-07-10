До 2024 года в выпускаемом в Казани самолете Ту-214 не останется иностранного оборудования

В самолете Ту-214, который производится на Казанском авиазаводе, до 2024 года не останется иностранного оборудования. Об этом в ходе пленарной сессии выставки «Иннопром-2023» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, до конца 2024 года самолет полностью доработают. «Целевой объем его производства через несколько лет должен составить 20 машин в год. Такая договоренность была достигнута в прошлом месяце в ходе нашего посещения казанского авиазавода»,— отметил господин Мишустин.

"Ъ-Казань"