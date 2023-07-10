Челябинская область потеряла позиции в топ-20 регионов по эффективности промполитики

Министерство промышленности и торговли России презентовало на «Иннопроме-2023» рейтинг регионов по эффективности реализации промышленной политики в 2022 году. Челябинская область потеряла четыре позиции, заняв восьмое место, сообщает пресс-служба Минпромторга.

По итогам 2021 года Челябинская область занимала в рейтинге четвертое место, 2020 – шестое. В топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов в 2022 году вошли: Москва, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Тульская область, Челябинская, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Калужская, Оренбургская, Курганская, Рязанская и Ленинградская области, Карелия, Мордовия, Омская область и Чувашия. В тройке лидеров прошлого рейтинга были Башкортостан, Москва и Московская область.

С этого года изменен подход к составлению рейтинга, в том числе исключены показатели, отражающие лишь наличие каких-либо инструментов – регионального фонда и стратегии развития промышленности, и не характеризующие развитие в отрасли. Была учтена экономическая ситуация 2022 года: определенные показатели скорректированы к уменьшению в шкале расчета. Также был сделан упор на динамику.

В Минпромторге отмечают, что рейтинг в первую очередь необходим для вовлечения регионов в развитие промышленного комплекса, определения «точек роста», обмена опытом, выявления слабых и сильных сторон субъектов. «Лучшие кейсы, выявленные в процессе оценки, мы транслируем через федеральные практики другим регионам. Тем самым совершенствуем качество госуправления в промышленной сфере в целом по стране», – отметил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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