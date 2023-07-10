Настоятель церкви в Перми получил условный срок за вождение автомобиля в пьяном виде

Дзержинский суд Перми вынес приговор настоятелю церкви за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщается на сайте суда.

Судом установлено, что ранее подсудимый неоднократно был признан виновным в совершении административных правонарушений в области дорожного движения. В марте 2023 года управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Также по приговору автомобиль осужденного конфискован и обращен в собственность Российской Федерации.