На площадке строительства межвузовского студенческого кампуса в Перми начались инженерные изыскания

В Перми началась разработка проектной документации современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса. Об этом в ходе совещания у губернатора Дмитрия Махонина рассказали члены рабочей группы. В мероприятии приняли участие представители краевого правительства и руководители крупнейших промышленных предприятий Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Кампус построят в Перми в рамках нацпроекта «Наука и университеты», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня в декабре 2022 года. Объект разместится в микрорайоне Камская долина, на земельном участке площадью около 118 тыс. кв. м. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Предусмотрено также строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереи с конгресс-холлом.

По словам представителя концессионера — генерального директора ООО «Системные концессии» Валерия Еремина, на сегодняшний день заключен договор аренды земельного участка в Камской долине, а также выбран подрядчик для выполнения проектно-изыскательских работ. Проектной организацией уже подготовлено техническое задание и программа проведения инженерных изысканий, которые начнутся 10 июля. Работы пройдут в два этапа и завершатся осенью 2023 года, ориентировочно в конце сентября.

По словам вице-премьера Пермского края Дмитрия Самойлова, уже разработаны паспорта лабораторий, включающие продуктовые линейки образовательных программ и технологических продуктов, составлен перечень лабораторного оборудования, функциональные требования к помещениям.