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В ликвидации подтоплений в Сочи задействовано 500 человек

В работах по ликвидации последствий стихийных ливней на территории Сочи задействованы 500 человек и 80 единиц техники, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Копайгородский.

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Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексея Копайгородского

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

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Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексея Копайгородского

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

По данным пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края, в городе работает более 150 спасателей и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств. В поселке Мирный по-прежнему остаются подтопленными 192 придомовые территории и домовладения. Также 66 местных жителей находятся в пунктах временного размещения, в том числе 18 детей.

«Штормовое предупреждение в нашем городе продлено ещё на сутки, до конца 11 июля. Грозовой фронт может сместиться от Адлера и Хосты в сторону Лазаревского района»,— предупредил Алексей Копайгородский.

Анастасия Назарова

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