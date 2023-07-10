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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 10 июля

Запоминающиеся кадры понедельника

Снегопад в ЮАР, визит Байдена в Великобританию, забег быков в Испании и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Раундстоун, Ирландия. Судья наблюдает за ходом соревнований на выставке коннемарских пони в графстве Голуэй

Раундстоун, Ирландия. Судья наблюдает за ходом соревнований на выставке коннемарских пони в графстве Голуэй

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Париж, Франция. Люди отдыхают в садах Тюильри

Париж, Франция. Люди отдыхают в садах Тюильри

Фото: Thomas Padilla / AP

Бракенхерст, ЮАР. Дети играют во время снегопада на школьном дворе

Бракенхерст, ЮАР. Дети играют во время снегопада на школьном дворе

Фото: Reuters / Siphiwe Sibeko

Памплона, Сан-Фермин. Забег с быками на фестивале Сан-Фермин

Памплона, Сан-Фермин. Забег с быками на фестивале Сан-Фермин

Фото: Alvaro Barrientos / AP

Виндзор, Великобритания. Почетный караул встречает короля Карла III и президента США Джо Байдена (справа), начавшего европейское турне с Великобритании

Виндзор, Великобритания. Почетный караул встречает короля Карла III и президента США Джо Байдена (справа), начавшего европейское турне с Великобритании

Фото: Reuters / Kevin Lamarque / Reuters

Харрогит, Великобритания. Мужчина ведет быка на сельскохозяйственную выставку Great Yorkshire Show

Харрогит, Великобритания. Мужчина ведет быка на сельскохозяйственную выставку Great Yorkshire Show

Фото: Danny Lawson / PA / AP

Куруме, Япония. Местные жители идут по затопленной ливнями улице

Куруме, Япония. Местные жители идут по затопленной ливнями улице

Фото: Reuters

Юджин, США. Участник соревнований по толканию ядра на чемпионате страны по легкой атлетике

Юджин, США. Участник соревнований по толканию ядра на чемпионате страны по легкой атлетике

Фото: Ashley Landis / AP

Пеббл-Бич, США. Финальный раунд Открытого чемпионата США по гольфу среди женщин

Пеббл-Бич, США. Финальный раунд Открытого чемпионата США по гольфу среди женщин

Фото: Darron Cummings / AP

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Раундстоун, Ирландия. Судья наблюдает за ходом соревнований на выставке коннемарских пони в графстве Голуэй

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Париж, Франция. Люди отдыхают в садах Тюильри

Фото: Thomas Padilla / AP

Бракенхерст, ЮАР. Дети играют во время снегопада на школьном дворе

Фото: Reuters / Siphiwe Sibeko

Памплона, Сан-Фермин. Забег с быками на фестивале Сан-Фермин

Фото: Alvaro Barrientos / AP

Виндзор, Великобритания. Почетный караул встречает короля Карла III и президента США Джо Байдена (справа), начавшего европейское турне с Великобритании

Фото: Reuters / Kevin Lamarque / Reuters

Харрогит, Великобритания. Мужчина ведет быка на сельскохозяйственную выставку Great Yorkshire Show

Фото: Danny Lawson / PA / AP

Куруме, Япония. Местные жители идут по затопленной ливнями улице

Фото: Reuters

Юджин, США. Участник соревнований по толканию ядра на чемпионате страны по легкой атлетике

Фото: Ashley Landis / AP

Пеббл-Бич, США. Финальный раунд Открытого чемпионата США по гольфу среди женщин

Фото: Darron Cummings / AP

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