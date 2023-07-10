Фото дня: 10 июля

Снегопад в ЮАР, визит Байдена в Великобританию, забег быков в Испании и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Раундстоун, Ирландия. Судья наблюдает за ходом соревнований на выставке коннемарских пони в графстве Голуэй Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Париж, Франция. Люди отдыхают в садах Тюильри Фото: Thomas Padilla / AP Бракенхерст, ЮАР. Дети играют во время снегопада на школьном дворе Фото: Reuters / Siphiwe Sibeko Памплона, Сан-Фермин. Забег с быками на фестивале Сан-Фермин Фото: Alvaro Barrientos / AP Виндзор, Великобритания. Почетный караул встречает короля Карла III и президента США Джо Байдена (справа), начавшего европейское турне с Великобритании Фото: Reuters / Kevin Lamarque / Reuters Харрогит, Великобритания. Мужчина ведет быка на сельскохозяйственную выставку Great Yorkshire Show Фото: Danny Lawson / PA / AP Куруме, Япония. Местные жители идут по затопленной ливнями улице Фото: Reuters Юджин, США. Участник соревнований по толканию ядра на чемпионате страны по легкой атлетике Фото: Ashley Landis / AP Пеббл-Бич, США. Финальный раунд Открытого чемпионата США по гольфу среди женщин Фото: Darron Cummings / AP Следующая фотография 1 / 9 Раундстоун, Ирландия. Судья наблюдает за ходом соревнований на выставке коннемарских пони в графстве Голуэй Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Париж, Франция. Люди отдыхают в садах Тюильри Фото: Thomas Padilla / AP Бракенхерст, ЮАР. Дети играют во время снегопада на школьном дворе Фото: Reuters / Siphiwe Sibeko Памплона, Сан-Фермин. Забег с быками на фестивале Сан-Фермин Фото: Alvaro Barrientos / AP Виндзор, Великобритания. Почетный караул встречает короля Карла III и президента США Джо Байдена (справа), начавшего европейское турне с Великобритании Фото: Reuters / Kevin Lamarque / Reuters Харрогит, Великобритания. Мужчина ведет быка на сельскохозяйственную выставку Great Yorkshire Show Фото: Danny Lawson / PA / AP Куруме, Япония. Местные жители идут по затопленной ливнями улице Фото: Reuters Юджин, США. Участник соревнований по толканию ядра на чемпионате страны по легкой атлетике Фото: Ashley Landis / AP Пеббл-Бич, США. Финальный раунд Открытого чемпионата США по гольфу среди женщин Фото: Darron Cummings / AP